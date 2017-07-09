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9 июля 2017, 15:31 | Игровые: Регби | ТАСС

Женская сборная России по регби-7 досрочно выиграла Европейскую серию Гран-при

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России досрочно стала победителем Европейской серии Гран-при по регби-7. Второй этап турнира проходит в Казани.

Россиянки вышли в финал второго этапа турнира который проходит в Казани и стали недосягаемы для конкуренток. Увеличить
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В полуфинале россиянки одержали победу над командой Ирландии, а сборная Франции проиграла англичанкам, после чего сборная России стала недосягаема для конкуренток.

Европейская серия Гран-при имеет статус чемпионата континента.
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