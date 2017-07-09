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https://sport.mail.ru/news/rugby/30329769/
9 июля 2017, 15:26 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Женская сборная России вышла в финал домашнего этапа чемпионата Европы по регби-7

Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Ирландии и вышла в финал второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в Казани.

Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Ирландии и вышла в финал второго этапа чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при</nobr> который проходит в Казани. Увеличить
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Встреча в воскресенье завершилась со счетом 27:5 в пользу россиянок.

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, россиянки сыграют с победительницами встречи между командами Франции и Англии.
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