Женская сборная России вышла в финал домашнего этапа чемпионата Европы по регби-7
Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Ирландии и вышла в финал второго этапа чемпионата Европы — европейской серии
Гран-при, который проходит в Казани.
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Встреча в воскресенье завершилась со счетом 27:5 в пользу россиянок.
В финале, который пройдет позднее в воскресенье, россиянки сыграют с победительницами встречи между командами Франции и Англии.
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