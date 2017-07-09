Женская сборная России вышла в финал домашнего этапа чемпионата Европы по регби-7

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Встреча в воскресенье завершилась со счетом 27:5 в пользу россиянок.

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, россиянки сыграют с победительницами встречи между командами Франции и Англии.