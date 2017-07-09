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9 июля 2017, 12:41 | Игровые: Регби | Спорт-Экспресс

В тренера «Кубани» во время матча ударила молния

Во время матча чемпионата России между «Металлургом» и «Кубанью» в Новокузнецке в тренера краснодарской команды Александра Алексеенко ударила молния.

Во время матча чемпионата России между Металлургом и Кубанью в Новокузнецке в тренера краснодарской команды Александра <span class=error>Алексеенко</span> ударила молния. Увеличить
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Тем не менее, специалист остался жив и чувствует себя хорошо, о чем заявил после игры.

— Все ли в порядке со здоровьем? Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну (смеется), — приводит пресс-служба клуба слова Алексеенко. — Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти.
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