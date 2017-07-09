В тренера «Кубани» во время матча ударила молния
Во время матча чемпионата России между «Металлургом» и «Кубанью» в Новокузнецке в тренера краснодарской команды Александра Алексеенко ударила молния.
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Видимо, что-то случилось...
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Тем не менее, специалист остался жив и чувствует себя хорошо, о чем заявил после игры.
— Все ли в порядке со здоровьем? Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну (смеется), — приводит
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