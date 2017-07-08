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8 июля 2017, 18:50 | Игровые: Регби | ТАСС

Женская сборная России вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ по регби-7

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла первое место в группе А этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Казани.

В последнем матче группового раунда сборная России была сильнее команды Уэльса — 34:5. Увеличить
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Россиянки обыграли итальянок со счетом 55:0, одержали победу над сборной Нидерландов — 48:0. В последнем матче группового раунда сборная России была сильнее команды Уэльса — 34:5.

Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7 (2013, 2014, 2016).
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Женская сборная России по регби-7 разгромила итальянок в матче этапа ЧЕ в Казани

Женская сборная России по регби-7 разгромила итальянок в матче этапа ЧЕ в Казани

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по регби-7 одержала вторую победу в рамках групповой стадии второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в Казани, разгромив команду Италии.
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