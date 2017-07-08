Женская сборная России по регби-7 разгромила итальянок в матче этапа ЧЕ в Казани
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт. Женская сборная России по регби-7 одержала вторую победу в рамках групповой стадии второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в Казани, разгромив команду Италии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 55:0 в пользу россиянок.
В заключительном матче группы российская команда сыграет в субботу со сборной Уэльса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter