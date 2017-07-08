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8 июля 2017, 15:44 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Женская сборная России по регби-7 разгромила итальянок в матче этапа ЧЕ в Казани

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по регби-7 одержала вторую победу в рамках групповой стадии второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в Казани, разгромив команду Италии.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Женская сборная России по регби-7 одержала вторую победу в рамках групповой стадии второго этапа чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при</nobr> который проходит в Казани разгромив команду Италии. Увеличить
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Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 55:0 в пользу россиянок.

В заключительном матче группы российская команда сыграет в субботу со сборной Уэльса.
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