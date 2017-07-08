Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона Европы
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Финальный этап европейской серии
Гран-при по регби-7 среди женских команд стартует в субботу в Казани. Российская команда стала победителем первого этапа во французском Мальморе.
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Европейская серия
В европейской серии
После субботних групповых турниров две лучшие команды из каждой группы и две лучшие из числа занявших третьи места выходят в четвертьфинал. Матчи
По итогам серии будут разыграны три путевки в Мировую серию регби-7 сезона-2017/18. Сборная России уже получила эту лицензию по итогам Мировой серии 2016/17 гг., где заняла пятое место, что стало лучшим результатом команды за пятилетнюю историю турнира. Этот успех позволил сборной России завоевать путевку и на Кубок мира по регби-7, который пройдет в следующем году в американских Сан- Франциско и
Три титула без Олимпиады
Европейская серия
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Регби-7 — олимпийская разновидность этого вида спорта, где в состав команд входят по семь игроков — в отличие от классического регби, где на поле выходят по 15 спортсменов. Игра в регби-7 проходит на площадках обычных размеров, но время матча — два тайма по 7 минут (в финальных встречах — два тайма по 10 минут).
Чемпионами Олимпийских игр 2016 года, где дебютировало регби-7, стали мужская команда Фиджи и женская — Австралии. Российские сборные на Олимпиаду пробиться не сумели.
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