«Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби

Регбисты «Красного Яра» вышли в полуфинал Кубка России. В матче ¼ финала красноярцы разгромили новокузнецкий «Металлург». Матч прошел 3 июля на поле стадиона «Регби» в Новокузнецке.

Хозяева поля отчаянно сопротивлялись в течение первого тайма. Несмотря на это, «яровцам» удалось занести три попытки с одной реализацией — 17:0. Во втором тайме преимущество «Красного Яра» стало подавляющим — красноярцы набрали 31 очко, оставив свою «зачетку» в неприкосновенности. В итоге матч завершился со счетом 48:0 в пользу «Яра».

Стоит отметить игру регбиста красноярской команды Антона Рябова, который занес три попытки и забил четыре реализации. Таким образом, Рябов набрал 23 очка, что является рекордом сезона.

Главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук положительно оценил игру своей команды.

«Матч получился хорошим. Ребята молодцы, несмотря на мокрый мяч, в концовке показали отличную широкую игру. По сравнению с предыдущей встречей удалось улучшить дисциплину. Получилось попробовать регбистов на разных позициях, варьировать связки. Все это делали, как подготовку к полуфиналу Кубка», — заявил Николайчук.

В матче за выход в финал «Красный Яр» поспорит со своим извечным конкурентом — «Енисеем-СТМ». Игра пройдет 18 июля на стадионе «левобережных» (ул. Маерчака, 57) и начнется в 19:00. В другом полуфинале сыграют краснодарская «Кубань» и победитель матча «Булава» (Таганрог) — «ВВА-Подмосковье».