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2 июля 2017, 17:35 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Мужская сборная России обыграла немцев и вышла в финал этапа ЧЕ по регби-7 во Франции

Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Германии в полуфинале третьего этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в городе Клермон-Ферран (Франция).

Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Германии в полуфинале третьего этапа чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при</nobr> который проходит в городе <nobr>Клермон-Ферран</nobr> (Франция). Увеличить
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Воскресная игра завершилась победой российской сборной со счетом 31:17.

Следующий соперник россиян определится в матче между сборными Испании и Ирландии.
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