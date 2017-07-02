Мужская сборная России обыграла немцев и вышла в финал этапа ЧЕ по регби-7 во Франции
Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Германии в полуфинале третьего этапа чемпионата Европы — европейской серии
Гран-при, который проходит в городе Клермон-Ферран (Франция).
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Воскресная игра завершилась победой российской сборной со счетом 31:17.
Следующий соперник россиян определится в матче между сборными Испании и Ирландии.
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