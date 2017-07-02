Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа европейского Гран-при во Франции
Мужская сборная России по регби-7 в полуфинале третьего этапа европейской серии
Гран-при в Клермон-Ферране оказалась сильнее команды Германии со счётом 31:17.
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Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии, а в четвертьфинале взяли верх над бельгийцами. За титул подопечные Андрея Сорокина поспорят либо с испанцами, либо с ирландцами.
Регби-7. Мужчины. Европейская серия
Полуфинал.
Россия — Германия — 31:17 (12:12).
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