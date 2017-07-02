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2 июля 2017, 15:59 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа европейского Гран-при во Франции

Мужская сборная России по регби-7 в полуфинале третьего этапа европейской серии Гран-при в Клермон-Ферране оказалась сильнее команды Германии со счётом 31:17.

Мужская сборная России по регби-7 в полуфинале третьего этапа европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>в <nobr>Клермон-Ферране</nobr> оказалась сильнее команды Германии со счётом 31:17. Увеличить
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Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии, а в четвертьфинале взяли верх над бельгийцами. За титул подопечные Андрея Сорокина поспорят либо с испанцами, либо с ирландцами.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Третий этап. Клермон-Ферран, Франция
Полуфинал.

Россия — Германия — 31:17 (12:12).
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