Россияне вышли в полуфинал этапа европейского Гран-при по регби-7 во Франции
Мужская сборная России по регби-7 в четвертьфинале третьего этапа европейской серии
Гран-при в Клермон-Ферране переиграла команду Бельгии со счётом 12:7.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У подопечных Андрея Сорокина обе попытки занёс Денис Симпликевич.
Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии. Решающие матчи пройдут сегодня, 2 июля.
Регби-7. Мужчины. Европейская серия
Четвертьфинал.
Россия — Бельгия — 12:7 (12:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter