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2 июля 2017, 12:08 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Россияне вышли в полуфинал этапа европейского Гран-при по регби-7 во Франции

Мужская сборная России по регби-7 в четвертьфинале третьего этапа европейской серии Гран-при в Клермон-Ферране переиграла команду Бельгии со счётом 12:7.

Мужская сборная России по регби-7 в четвертьфинале третьего этапа европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>в <nobr>Клермон-Ферране</nobr> переиграла команду Бельгии со счётом 12:7. Увеличить
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У подопечных Андрея Сорокина обе попытки занёс Денис Симпликевич.

Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии. Решающие матчи пройдут сегодня, 2 июля.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Третий этап. Клермон-Ферран, Франция
Четвертьфинал.

Россия — Бельгия — 12:7 (12:0).
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