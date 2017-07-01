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https://sport.mail.ru/news/rugby/30252481/
1 июля 2017, 20:24 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Мужская сборная РФ по регби-7 вышла в ¼ финала этапа чемпионата Европы во Франции

Мужская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал третьего этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при во французском Клермон-Ферране.

Мужская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал третьего этапа чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>во французском <nobr>Клермон-Ферране.</nobr> Увеличить
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В субботу российские регбисты со счетом 39:7 нанесли поражение сборной Англии в заключительном матче группы А. Ранее сборная России победила команды Польши (41:0) и Франции (17:14).

Следующий соперник российской команды определится позднее.
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