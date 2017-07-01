Мужская сборная РФ по регби-7 вышла в ¼ финала этапа чемпионата Европы во Франции
Мужская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал третьего этапа чемпионата Европы — европейской серии
Гран-при во французском Клермон-Ферране.
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В субботу российские регбисты со счетом 39:7 нанесли поражение сборной Англии в заключительном матче группы А. Ранее сборная России победила команды Польши (41:0) и Франции (17:14).
Следующий соперник российской команды определится позднее.
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