Регби — не женский спорт? Скажите это сборной России по регби-7!
Мировая серия по регби-7 среди женских национальных команд подошла к концу. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов подводит итоги завершившегося турнира для нашей сборной.
Зачастую в различных видах спорта на волне успеха мужских команд в тень уходят новости о коллегах прекрасного пола. Регби не является исключением. На мой взгляд, это огромное упущение! Пока Британские и ирландские львы грызутся с «Олл Блэкс», клубные команды просеиваются через сито Еврокубков, а национальные сборные доигрывают
На первый взгляд может показаться, что регби — не женский спорт. Это
Как и мужчины, женщины в этом году проводили сезон в рамках Мировой Серии по регби-7. Напомню, что наши бравые «медведи» заняли 14-е место в общем зачете. Если вы думаете, что они
Турне женской сборной началось с поездки в Дубай. Именно этот этап стал наиболее успешным для наших регбисток. Россиянки сходу записали в актив 16 очков! Алена Михальцова стала самым полезным игроком этапа. Она сумела совершить 23 захвата и 55 успешных действий, обойдя на один балл Наташу Бреннан из Англии.
К сожалению, уже к поездке в Сидней запал, как говорится, пропал. Восемь очков по итогу, и борьба только за седьмое место. Мартовский вояж в Лас Вегас обещал быть более успешным. В «пуле» россиянки уступили лишь канадкам, обыграв сборную Франции и разгромив Аргентину всухую 36−0. Но что делать, если в
Северный японский город Китакюсю подарил нашей сборной 12 очков и комфортное пятое место в турнирной таблице. Впереди нас оказались все те же новозеландки, канадки, фиджийки и австралийки. С этими командами соперничать нашим девушкам пока еще сложно. Это в очередной раз доказал этап в канадском Лэнгфорде: вновь поражение от хозяек этапа в «пуле» со счетом 24−10. Надежды на успех разбились, как волны о камень, когда
По сути, основная задача была выполнена. Главный тренер сборной России Андрей Кузин дал отдохнуть лидерам команды. Но даже в отсутствие основной ударной силы девушкам удалось занять седьмое место в общем зачете по завершении этапа.
Когда отгремели основные баталии на полях, пришло время подсчитать очки и обратить внимание на статистику. Вот
От общекомандных достижений к персональным. Защитник сборной России Алена Михальцова лидировала в рейтинге полезных игроков на протяжении всего турнира. Лишь ее отсутствие на поле в матчах последнего этапа помогло Микаэле Блайд обойти нашу регбистку. Елена стала второй в общем зачете. Что же касается заключительного раунда в
Это ли не та команда, которой можно и стоит гордиться уже сейчас?! Ждем от подопечных Андрея Кузина дальнейших успехов и развития. И начинайте болеть за женскую сборную России по регби-7 уже сейчас, чтобы потом не назвали «глором»!
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