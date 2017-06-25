Регбистки РФ проиграли команде Фиджи в матче за 5-е место на этапе Мировой серии
Женская сборная России по регби-7 уступила команде Фиджи в полуфинале турнира за 5−8-е места на шестом заключительном этапе Мировой серии в
Клермон-Ферран (Франция) со счётом 7:24.
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25 июня позднее сборная России в матче за седьмое место сыграет с командой Ирландии. Матч начнется в 18:50 мск.
Регби-7. Мировая серия. Женщины. 6-й этап.
Турнир за 5-е место. ½ финала
Россия — Фиджи — 7:24 (7:12).
Напомним, что ранее в четвертьфинале российские регбистки проиграли француженкам со счётом 7:10.
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