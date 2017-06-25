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https://sport.mail.ru/news/rugby/30185209/
25 июня 2017, 18:51 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Регбистки РФ проиграли команде Фиджи в матче за 5-е место на этапе Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 уступила команде Фиджи в полуфинале турнира за 5−8-е места на шестом заключительном этапе Мировой серии в Клермон-Ферран (Франция) со счётом 7:24.

Женская сборная России по регби-7 уступила команде Фиджи в полуфинале турнира за 5−8-е места на шестом заключительном этапе Мировой серии в <nobr>Клермон-Ферран</nobr> (Франция) со счётом 7:24. Увеличить
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25 июня позднее сборная России в матче за седьмое место сыграет с командой Ирландии. Матч начнется в 18:50 мск.

Регби-7. Мировая серия. Женщины. 6-й этап. Клермон-Ферран, Франция
Турнир за 5-е место. ½ финала

Россия — Фиджи — 7:24 (7:12).

Напомним, что ранее в четвертьфинале российские регбистки проиграли француженкам со счётом 7:10.
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