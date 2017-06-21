«Енисей-СТМ» вышел в полуфинал кубка России по регби

Регбисты «Енисея-СТМ» вышли в полуфинал кубка России. В матче ¼ финала красноярская команда уверенно переиграла пензенскую «Империю». Матч прошел 20 июня на поле «имперцев» в Пензе.

Начало матча осталось за красноярцами, несмотря на отсутствие ряда ключевых игроков в их составе. Сначала Михеил Гачечиладзе занес две попытки, одну из которых реализовал 17-летний Тимур Маслов. Хозяева ответили реализованным заносом от Никиты Сботова. После этого игрок СТМ Александр Матвеев занес две попытки подряд, но ни одну из них реализовать не удалось. В итоге на перерыв команды ушли при счете 22:7.

Во втором тайме красноярцы упрочили свое преимущество благодаря попыткам Гачечиладзе, Сергея Беленкова и Никиты Барышникова, которые реализовал Маслов. Однако окончательный счет в матче установил «имперец» Сботов, забивший со штрафного удара. В итоге игра завершилась со счетом 42:10 в пользу «Енисея-СТМ».

В полуфинале «правобережные» сыграют с победителем пары «Металлург» (Новокузнецк) — «Красный Яр». Матч ½ финала пройдет в середине июля.