Женская сборная России по регби-7 выиграла этап Европейской серии Гран-при во Франции
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 стала победительницей этапа Европейской серии Гран- при, который прошел во французском
Мальморсюр-Коррезе.
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В финале россиянки обыграли команду Франции со счетом 22:21. Третье место заняла сборная Ирландии, в матче за третье место обыгравшая англичанок.
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