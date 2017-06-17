Женская сборная России по регби-7 в четвертьфинале Гран-при сыграет с Бельгией
Женская сборная России по регби-7 одержала три победы на групповом этапе первого этапа Европейской серии
Гран-при, который проходит в Мальмор-сюр-Коррезе (Франция).
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В группе А российские регбистки разгромили команды Польши (41:0) и Нидерландов (48:0) и Испании (17:0).
18 июня в ¼ финала сборная России сыграет с командой Бельгии.
Регби-7. Европейская серия
Группа A
Россия — Польша — 41:0 (24:0).
Россия — Испания — 17:0 (10:0).
Россия — Нидерланды — 48:0 (26:0).
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