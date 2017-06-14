Сборная России по регби проиграла команде Уругвая в матче Кубка наций

Встреча, прошедшая в среду в Монтевидео, завершилась со счетом 32:29 в пользу уругвайцев.

До этого матча российские и уругвайские регбисты последний раз встречались осенью 2014 года в заключительном раунде квалификации на Кубок мира-2015 в Англии. В первом матче отбора, прошедшем в Красноярске, победу со счетом 22:21 одержала сборная России, однако во второй игре в Монтевидео сильнее была команда Уругвая (36:27), завоевавшая путевку на Кубок мира.

В следующем матче Кубка наций сборная России 18 июня сыграет с командой Намибии.