Сборная России по регби проиграла команде Уругвая в матче Кубка наций
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Уругвая в матче Кубка наций, который проходит в Уругвае.
Встреча, прошедшая в среду в Монтевидео, завершилась со счетом 32:29 в пользу уругвайцев.
До этого матча российские и уругвайские регбисты последний раз встречались осенью 2014 года в заключительном раунде квалификации на Кубок мира-2015 в Англии. В первом матче отбора, прошедшем в Красноярске, победу со счетом 22:21 одержала сборная России, однако во второй игре в Монтевидео сильнее была команда Уругвая (36:27), завоевавшая путевку на Кубок мира.
В следующем матче Кубка наций сборная России 18 июня сыграет с командой Намибии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter