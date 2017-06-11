Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7

Бронзу завоевала команда Ирландии, в матче за третье место обыгравшая сборную Уэльса со счетом 35:5.

Сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.

Польский турнир стал вторым этапом Гран-при чемпионата Европы — 2017. Первый этап проходил в Москве, его победителем стала сборная Ирландии, команда России заняла третье место. Третий этап пройдет с 1 по 2 июля во французском городе Клермон-Ферране, завершающий этап 15—16 июля примет английский Эксетер.

Регби-7 является олимпийским видом спорта с 2016 года.