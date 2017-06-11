Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу на втором этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходил в польском городе Лодзь. В финальном матче россияне в овертайме обыграли команду Испании со счетом 24:19.
Бронзу завоевала команда Ирландии, в матче за третье место обыгравшая сборную Уэльса со счетом 35:5.
Сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.
Польский турнир стал вторым этапом
Регби-7 является олимпийским видом спорта с 2016 года.
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