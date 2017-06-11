Сборная России по регби-7 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Грузии и вышла в полуфинал второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в Лодзи (Польша).
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Встреча ¼ финала, прошедшая в воскресенье, завершилась победой россиян со счетом 19:14.
Результаты других матчей этой стадии выглядят следующим образом:
Ирландия — Англия — 19:5,
Испания — Франция — 22:21,
Уэльс — Германия — 26:7.
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