Регбисты сборной России обыграли вторую команду Аргентины в матче Кубка наций
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Регбисты сборной России стартовали с победы на проходящем в Уругвае Кубке наций, обыграв вторую сборную Аргентины.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 39:38 в пользу россиян. У победителей две попытки на счету Дениса Симпликевича, также отличились Андрей Темнов, Константин Узунов, Алексей Михальцов и Дмитрий Кротов. Три реализации и один штрафной на свой счет записал Юрий Кушнарев.
В следующем матче турнира россияне 14 июня сыграют со сборной Уругвая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter