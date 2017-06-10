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10 июня 2017, 21:44 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Регбисты сборной России обыграли вторую команду Аргентины в матче Кубка наций

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Регбисты сборной России стартовали с победы на проходящем в Уругвае Кубке наций, обыграв вторую сборную Аргентины.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Регбисты сборной России стартовали с победы на проходящем в Уругвае Кубке наций обыграв вторую сборную Аргентины. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 39:38 в пользу россиян. У победителей две попытки на счету Дениса Симпликевича, также отличились Андрей Темнов, Константин Узунов, Алексей Михальцов и Дмитрий Кротов. Три реализации и один штрафной на свой счет записал Юрий Кушнарев.

В следующем матче турнира россияне 14 июня сыграют со сборной Уругвая.
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