Регбисты сборной России обыграли вторую команду Аргентины в матче Кубка наций

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 39:38 в пользу россиян. У победителей две попытки на счету Дениса Симпликевича, также отличились Андрей Темнов, Константин Узунов, Алексей Михальцов и Дмитрий Кротов. Три реализации и один штрафной на свой счет записал Юрий Кушнарев.

В следующем матче турнира россияне 14 июня сыграют со сборной Уругвая.