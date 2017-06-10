Cборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа европейской серии Гран-при
Мужская сборная России по регби-7 нанесла поражение команде Италии со счетом 29:7 в третьем туре групповых соревнований второго этапа европейской серии
Гран-при, который проходит в Лодзи (Польша), и вышла в ¼ финала.
Ранее в группе С российские регбисты обыграли сборную Англии (24:7) и проиграли команде Уэльса (7:24). Этот результат помог россиянам стать вторыми в группе. Соперник национальной сборной по четвертьфиналу станет известен позднее.
Регби-7. Европейская серия
Мужчины. Группа C. 3-й тур.
Россия — Италия — 29:7 (7:7).
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