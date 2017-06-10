Регбист скончался от травм, полученных в матче чемпионата Австралии
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Регбист клуба «Ворринга» скончался от травм, полученных в матче чемпионата Австралии с «Гордоном». Об этом сообщает австралийская газета Daily Telegraph.
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Видимо, что-то случилось...
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Экстренные службы попытались провести реанимацию игрока, имя которого не называется, но она не помогла. О характере травм, приведших к смерти 25-летнего регбиста, не сообщается.
Матчи, которые должны были состояться на стадионе клуба «Ворринга», отменены
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