Регбист скончался от травм, полученных в матче чемпионата Австралии

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Экстренные службы попытались провести реанимацию игрока, имя которого не называется, но она не помогла. О характере травм, приведших к смерти 25-летнего регбиста, не сообщается.