«Хьюстон, у нас проблемы!» Россияне стали лишь третьими в московском этапе
В минувший
уик-энд в Москве прошел первый этап Европейского Гран-При по регби-7.
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Видимо, что-то случилось...
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Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как же сборная России не смогла подтвердить статус победителя на стадионе «Октябрь».
Былое и думы.
Год назад российские «медведи» подарили болельщикам повод для гордости, заняв первое место на московском этапе Европейского
А все так хорошо начиналось…
Стадион «Октябрь» в этом году принял 12 команд, вместо 10. Помимо привычных Португалии, Франции, Германии, в столицу пожаловали англичане, валлийцы, ирландцы. Именно «парни в зеленом» и сотворили главную сенсацию. Ирландия впервые в истории выиграла этап
Наши регбисты дали обнадеживающий старт, заработав 9 очков в своей группе. Кстати, это лучший показатель среди всех сборных команд во всех трех «пулах». Польша капитулировала под навалом «медведей» 5−48. Италия же вообще не смогла занести ни одной попытки и проиграла 0−27. Единственной командой, сумевшей навязать борьбу нашим, стала Испания. Но даже вечный соперник по финальным стадиям турниров все же потерпел поражение 17−12.
Будущие победители этапа
Родные стены не помогли.
Четвертьфинальные матчи традиционно оказались более чем напряженными. Пока россияне без видимых проблем справились с грузинами 22−14, ирландцы с огромным трудом одержали верх над Португалией с разрывом всего в два очка (17−19)! А ведь все могло быть иначе, пройди в полуфинал именно Португалия… Но регби не терпит сослагательного наклонения. Россияне вышли на газон «Октября» в матче против Ирландии, уже зная, что в финале ждет Испания. Вот
Что же будет с Родиной и с нами?
Хотя третье место на домашнем этапе можно считать неудачей, сборная показала хороший регби. По словам главного тренера,
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