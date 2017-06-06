«Хьюстон, у нас проблемы!» Россияне стали лишь третьими в московском этапе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как же сборная России не смогла подтвердить статус победителя на стадионе «Октябрь».

Былое и думы.

Год назад российские «медведи» подарили болельщикам повод для гордости, заняв первое место на московском этапе Европейского Гран-При по регби-7. Выйдя в плей-офф со второго места, россияне сначала сокрушили испанцев, а затем прошлись по Британским львам. В финале «медведей» не смогли сдержать даже крепкие французы. Затем в Эксетере наши стали четвертыми, а в Гдыне — третьими. В итоге, «медведи» получили золотые медали турнира, пропустив вперед лишь Британских «Роялз», чей результат в общем зачете по регламенту не учитывался. Фундамент будущих побед наши регбисты заложили именно в Москве, заработав важные очки и заявив о себе как о главном претенденте на трофей.

А все так хорошо начиналось…

Стадион «Октябрь» в этом году принял 12 команд, вместо 10. Помимо привычных Португалии, Франции, Германии, в столицу пожаловали англичане, валлийцы, ирландцы. Именно «парни в зеленом» и сотворили главную сенсацию. Ирландия впервые в истории выиграла этап Гран-При в Москве, оставив позади всех фаворитов, включая и Россию.

Наши регбисты дали обнадеживающий старт, заработав 9 очков в своей группе. Кстати, это лучший показатель среди всех сборных команд во всех трех «пулах». Польша капитулировала под навалом «медведей» 5−48. Италия же вообще не смогла занести ни одной попытки и проиграла 0−27. Единственной командой, сумевшей навязать борьбу нашим, стала Испания. Но даже вечный соперник по финальным стадиям турниров все же потерпел поражение 17−12.

Будущие победители этапа Гран-При в Москве выступали в группе скромнее. Обыграв 26−5 Уэльс, ирландцы уступили Германии 28−21. Здесь ли не вспомнить о семимильных шагах в развитии немецкого регби! Последнюю игру «парням в зеленом» выпало проводить с еще одним быстро развивающимся соперником — сборной Грузии. Ирландия оказалась ненамного, но все же сильнее: 19−14.

Родные стены не помогли.

Четвертьфинальные матчи традиционно оказались более чем напряженными. Пока россияне без видимых проблем справились с грузинами 22−14, ирландцы с огромным трудом одержали верх над Португалией с разрывом всего в два очка (17−19)! А ведь все могло быть иначе, пройди в полуфинал именно Португалия… Но регби не терпит сослагательного наклонения. Россияне вышли на газон «Октября» в матче против Ирландии, уже зная, что в финале ждет Испания. Вот тут-то и дрогнула рука у подопечных Андрея Сорокина. «Клеверы» с места в карьер бросились в атаку, что и принесло свои плоды. На перерыв команды уходили при подавляющем преимуществе Ирландии со счетом 7−21. Прекрасно отработанные удары бьющего «зеленых» стабильно добавляли по два очка к занесенным попыткам. И все же «медведи» смогли собраться после перерыва и практически сравняли счет, но итог оказался неутешительным: 21−28. Теперь Россия будет бороться лишь за третье место. В заключительной встрече наши регбисты легко одолели итальянцев, но особой радости это не принесло. Ирландцы же сенсационно обыграли еще и испанцев в финале, завоевав кубок. А ведь «парни в зеленом» впервые вышли на газон в составе элитного дивизиона!

Что же будет с Родиной и с нами?