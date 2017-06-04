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4 июня 2017, 19:27 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная Ирландии по регби-7 стала победителем этапа чемпионата Европы в Москве

Сборная Ирландии одержала победу над командой Испании в финале первого этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при по регби-7.

Сборная Ирландии одержала победу над командой Испании в финале первого этапа чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>по регби-7. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 12:0 в пользу ирландцев.

Ранее в матче за третье место россияне оказались сильнее итальянцев.
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