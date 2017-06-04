Сборная Ирландии по регби-7 стала победителем этапа чемпионата Европы в Москве
Сборная Ирландии одержала победу над командой Испании в финале первого этапа чемпионата Европы — европейской серии
Гран-при по регби-7.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 12:0 в пользу ирландцев.
Ранее в матче за третье место россияне оказались сильнее итальянцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter