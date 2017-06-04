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4 июня 2017, 17:25 | Игровые: Регби | ТАСС

Сборная России заняла третье место на московском этапе ЧЕ по регби-7

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России победила команду Италии со счетом 31:12 в матче за третье место на этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходит в Москве.

Российская команда победила сборную Италии в игре за третье место со счетом 31:12. Увеличить
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В групповом раунде сборная России одержала три победы в трех матчах, в четвертьфинале выиграла у команды Грузии, в полуфинале уступила ирландцам.

Сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.

Финальный матч между сборными Испании и Ирландии начнется в 17:08 мск.
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