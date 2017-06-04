Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/29974300/
4 июня 2017, 15:23 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Матч сборных Уэльса и Англии по регби-7 в Москве начался с минуты молчания

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Матч сборных Уэльса и Англии по регби-7 за девятое место московского этапа чемпионата Европы начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Лондоне.

В воскресенье в Москве на стадионе «Октябрь» проходят матчи плей-офф первого этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при по регби-7. Перед игрой сборных Уэльса и Англии была объявлена минута молчания.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Еще 1 новость  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота