Матч сборных Уэльса и Англии по регби-7 в Москве начался с минуты молчания
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Матч сборных Уэльса и Англии по регби-7 за девятое место московского этапа чемпионата Европы начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Лондоне.
В воскресенье в Москве на стадионе «Октябрь» проходят матчи
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.
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