Матч сборных Уэльса и Англии по регби-7 в Москве начался с минуты молчания

В воскресенье в Москве на стадионе «Октябрь» проходят матчи плей-офф первого этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при по регби-7. Перед игрой сборных Уэльса и Англии была объявлена минута молчания.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.