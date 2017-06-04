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4 июня 2017, 11:09 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Сборная России победила Грузию в ¼ финала этапа европейского Гран-при в Москве

Сборная России четвертьфинале этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Москве переиграла команду Грузии со счётом 22:14.

Сборная России четвертьфинале этапа европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>по регби-7 в Москве переиграла команду Грузии со счётом 22:14. Увеличить
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Напомним, что накануне на групповом этапе подопечные Андрея Сорокина оказались сильнее сборных Польши (48:5), Италии (27:0) и Испании (17:12).

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Первый этап. Москва, Россия
Четвертьфинал.

Россия — Грузия — 22:14 (12:7).
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