Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/29967816/
3 июня 2017, 12:58 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россияне разгромили поляков в матче первого этапа ЧЕ по регби-7 в Москве

Сборная России разгромила поляков в матче проходящего в Москве первого этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при по регби-7.

Сборная России разгромила поляков в матче проходящего в Москве первого этапа чемпионата Европы — европейской серии <nobr>Гран-при </nobr>по регби-7. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы В, прошедшая в субботу на стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 48:5 в пользу российской команды.

В следующем матче группы россияне в субботу сыграют с командой Италии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских сборных стартует в Москве

Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских сборных стартует в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд в рамках серии Гран-при стартует в Москве. Сборная России на стартующем турнире будет защищать звание лучшей команды континента.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота