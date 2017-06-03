Россияне разгромили поляков в матче первого этапа ЧЕ по регби-7 в Москве

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Встреча группы В, прошедшая в субботу на стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 48:5 в пользу российской команды.

В следующем матче группы россияне в субботу сыграют с командой Италии.