Женская сборная России по регби-7 отобралась на Кубок мира 2018 года
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде и обеспечила себе путевку на Кубок мира 2018 года.
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На турнире в Канаде россиянки заняли пятое место. Победителем стала команда Новой Зеландии.
После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвертое место за один этап до конца, команда обеспечила себе место на Кубке мира. Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.
Кубок мира 2018 года пройдет в
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