Женская сборная России по регби-7 отобралась на Кубок мира 2018 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На турнире в Канаде россиянки заняли пятое место. Победителем стала команда Новой Зеландии.

После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвертое место за один этап до конца, команда обеспечила себе место на Кубке мира. Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.