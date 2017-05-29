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29 мая 2017, 8:46 | Игровые: Регби | ТАСС

Женская сборная России по регби-7 отобралась на Кубок мира 2018 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде и обеспечила себе путевку на Кубок мира 2018 года.

<em>МОСКВА 29 мая. /ТАСС/. </em>Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на этапе Мировой серии в Канаде и обеспечила себе путевку на Кубок мира 2018 года. Увеличить
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На турнире в Канаде россиянки заняли пятое место. Победителем стала команда Новой Зеландии.

После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвертое место за один этап до конца, команда обеспечила себе место на Кубке мира. Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.

Кубок мира 2018 года пройдет в Сан-Франциско.
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