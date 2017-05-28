Женская сборная России вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии по регби-7 в Канаде
Женская сборная России вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в Канаде.
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В стартовом матче группы В россиянки со счетом 7:24 уступили сборной Франции. Затем российская сборная взяла верх над командой Бразилии — 20:5, а в заключительной игре уступила со счетом 10:24 хозяйкам турнира.
Соперницами сборной России по четвертьфиналу стали регбистки из Новой Зеландии.
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