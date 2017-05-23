Лидеры российского регби сыграют на стадионе «Красный Яр»

Чемпион России «Енисей-СТМ» и вторая команда страны «Красный Яр» сыграют очередной матч в рамках регбийной премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57) 26 мая и начнется в 19:00.

Интересно, что для соперников это будет не первая игра в новом сезоне. Ранее команды встречались в финале еврокубка «Континентальный Щит». Тогда «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счетом 36:8. Сибтяжмашевцы занесли три попытки с реализациями, забили четыре штрафных, а Рамиль Гайсин оформил дроп-гол. «Левобережные» смогли ответить лишь одной попыткой и одним штрафным.

В пресс-службе «Енисея-СТМ» добавили, что команды встречались в играх чемпионата страны 104 раза — 61 победа у «правобережных», у «Красного Яра» — 40. Три встречи закончились вничью.