Лидеры российского регби сыграют на стадионе «Красный Яр»
Матч пройдет 26 мая.
Чемпион России «Енисей-СТМ» и вторая команда страны «Красный Яр» сыграют очередной матч в рамках регбийной
Интересно, что для соперников это будет не первая игра в новом сезоне. Ранее команды встречались в финале еврокубка «Континентальный Щит». Тогда «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счетом 36:8. Сибтяжмашевцы занесли три попытки с реализациями, забили четыре штрафных, а Рамиль Гайсин оформил
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Отметим, что в «Красный Яр» перешел нападающий из Краснодара Андрей Маху и вернулся тонганец Фангатапу Апикатоа. В состав
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