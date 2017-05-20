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20 мая 2017, 20:26 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россияне сыграют за 9−16-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Лондоне

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Сборная России проиграла все три матча в группе на заключительном этапе Мировой серии по регби-7 в Лондоне и теперь выступит в плей-офф за 9−16-е места.

В субботу россияне, игравшие в группе B, последовательно потерпели поражения от сборных Шотландии (7:21), Франции (20:26), Аргентины (19:26).

Таким образом, сборная России заняла четвертое место в группе и не смогла напрямую квалифицироваться на Кубок мира 2018 года. Первым соперником россиян в плей-офф лондонского этапа за 9−16-е места будет команда Фиджи, игра пройдет в воскресенье.
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