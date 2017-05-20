Россияне сыграют за 9−16-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Лондоне

В субботу россияне, игравшие в группе B, последовательно потерпели поражения от сборных Шотландии (7:21), Франции (20:26), Аргентины (19:26).

Таким образом, сборная России заняла четвертое место в группе и не смогла напрямую квалифицироваться на Кубок мира 2018 года. Первым соперником россиян в плей-офф лондонского этапа за 9−16-е места будет команда Фиджи, игра пройдет в воскресенье.