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19 мая 2017, 16:57 | Игровые: Регби | Советский спорт

В Петербурге пройдет Кубок европейских чемпионов по регби-7

Кубок европейских чемпионов по регби-7 пройдет в Санкт-Петербурге.

Кубок европейских чемпионов по регби-7 пройдет в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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В Кубке примут участие «Нарвская застава» и команды из Швейцарии, Хорватии, Финляндии, Латвии, Литвы и Франции.

Напомним, турнир пройдет 27 и 28 мая на малой арене «Петровского». В 2016 году Кубок Европейских Чемпионов впервые прошел в Санкт-Петербурге.
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