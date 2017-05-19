В Петербурге пройдет Кубок европейских чемпионов по регби-7
Кубок европейских чемпионов по регби-7 пройдет в
Санкт-Петербурге.
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В Кубке примут участие «Нарвская застава» и команды из Швейцарии, Хорватии, Финляндии, Латвии, Литвы и Франции.
Напомним, турнир пройдет 27 и 28 мая на малой арене «Петровского». В 2016 году Кубок Европейских Чемпионов впервые прошел в
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