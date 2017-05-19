В Петербурге пройдет Кубок европейских чемпионов по регби-7

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В Кубке примут участие «Нарвская застава» и команды из Швейцарии, Хорватии, Финляндии, Латвии, Литвы и Франции.