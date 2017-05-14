Сборная России по регби-7 стала 14-й на этапе Мировой серии в Париже
Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче за 13−14 места на предпоследнем этапе Мировой серии в Париже.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 19:10 в пользу японцев.
Сборная России заняла на этапе 14-е место. Заключительный этап турнира пройдет
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