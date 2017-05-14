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14 мая 2017, 19:56 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная России по регби-7 стала 14-й на этапе Мировой серии в Париже

Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче за 13−14 места на предпоследнем этапе Мировой серии в Париже.

Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Японии в матче за 13−14 места на предпоследнем этапе Мировой серии в Париже. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 19:10 в пользу японцев.

Сборная России заняла на этапе 14-е место. Заключительный этап турнира пройдет 20—21 мая в Лондоне.
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