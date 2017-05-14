Английский клуб «Сарацинс» второй год подряд выиграл регбийный Кубок чемпионов
Английский клуб «Сарацинс» защитил титул победителя Кубка чемпионов по регби.
В финале, который состоялся в Эдинбурге (Шотландия), действующий обладатель трофея оказался сильнее французского клуба «Клермон Овернь» со счётом 28:17.
В прошлом году «Сарацинс» впервые в истории стал победителем главного клубного регбийного турнира Европы. В сезоне-2013/14 команда проиграла в финальном матче.
Коллектив выступает в английской
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