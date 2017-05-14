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https://sport.mail.ru/news/rugby/29734084/
14 мая 2017, 9:52 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Английский клуб «Сарацинс» второй год подряд выиграл регбийный Кубок чемпионов

Английский клуб «Сарацинс» защитил титул победителя Кубка чемпионов по регби.

В финале, который состоялся в Эдинбурге (Шотландия), действующий обладатель трофея оказался сильнее французского клуба «Клермон Овернь» со счётом 28:17.

В прошлом году «Сарацинс» впервые в истории стал победителем главного клубного регбийного турнира Европы. В сезоне-2013/14 команда проиграла в финальном матче.

Коллектив выступает в английской Премьер-лиге, победителем которой становился в сезонах 2010/11, 2014/15 и 2015/16.
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