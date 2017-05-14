«Енисей-СТМ» стал первым обладателем «Континентального Щита»

Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» обыграли земляков из клуба «Красный Яр» в финале созданного Европейским профессиональным клубным регби (EPCR) нового турнира Continental Shield и впервые в истории российского регби стали обладателями одного из еврокубков.

В субботу в Эдинбурге в финальном матче Continental Shield, являющегося третьим по значимости еврокубком, «Енисей-СТМ» победил со счетом 36:8.

«Первый тайм получился практически равным. По большому счёту, мы немножко переломили ситуацию в концовке первого тайма. Игра в защите была приличной. В первом тайме не очень хорошо получилась игра в статике, потеряли несколько мячей в перспективных атаках. Конечно, в целом, преимущество “Енисея” просматривалось», — рассказал председатель тренерского совета клуба «Енисей-СТМ» Александр Первухин.

Continental Shield ранее был квалификационным турниром Кубка вызова, а с этого сезона получил статус отдельного турнира.

Оба клуба представят Россию в Кубке вызова-2017/18.