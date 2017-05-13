Российские регбисты сыграли вничью с командой Самоа на этапе МС в Париже

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» обыграли своих земляков из клуба «Красный Яр» в финале созданного Европейским профессиональным клубным регби (EPCR) нового турнира Continental Shield и впервые в истории российского регби стали обладателями одного из еврокубков.