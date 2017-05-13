Российские регбисты сыграли вничью с командой Самоа на этапе МС в Париже
В Париже (Франция) продолжается девятый этап Мировой серии по регби-7. Сборная России в своём третьем матче сыграла вничью с командой Самоа — 19:19. Ранее россияне в рамках группы D проиграли австралийцам со счётом 12:19, а также сборной Фиджи — 0:54.
В составе сборной России на французский этап включены: Юрий Гостюжев, Алексей Капалин, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Тришин (все — «ВВА-Подмосковье»).
Сборная России продолжит борьбу за 9−16-е места.
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