«Енисей-СТМ» победил в Continental Shield и 1-м в российском регби выиграл еврокубок

В субботу в Эдинбурге в финальном матче Continental Shield, являющегося третьим по значимости еврокубком, «Енисей-СТМ» победил со счетом 36:8.

Continental Shield ранее был квалификационным турниром Кубка вызова, а с этого сезона получил статус отдельного турнира.

Оба клуба представят Россию в Кубке вызова-2017/18.