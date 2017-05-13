«Енисей-СТМ» победил в Continental Shield и 1-м в российском регби выиграл еврокубок
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» обыграли своих земляков из клуба «Красный Яр» в финале созданного Европейским профессиональным клубным регби (EPCR) нового турнира Continental Shield и впервые в истории российского регби стали обладателями одного из еврокубков.
В субботу в Эдинбурге в финальном матче Continental Shield, являющегося третьим по значимости еврокубком, «Енисей-СТМ» победил со счетом 36:8.
Continental Shield ранее был квалификационным турниром Кубка вызова, а с этого сезона получил статус отдельного турнира.
Оба клуба представят Россию в Кубке вызова-2017/18.
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