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13 мая 2017, 17:47 | Игровые: Регби | Р-Спорт

«Енисей-СТМ» победил в Continental Shield и 1-м в российском регби выиграл еврокубок

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» обыграли своих земляков из клуба «Красный Яр» в финале созданного Европейским профессиональным клубным регби (EPCR) нового турнира Continental Shield и впервые в истории российского регби стали обладателями одного из еврокубков.

В субботу в Эдинбурге в финальном матче Continental Shield, являющегося третьим по значимости еврокубком, «Енисей-СТМ» победил со счетом 36:8.

Continental Shield ранее был квалификационным турниром Кубка вызова, а с этого сезона получил статус отдельного турнира.

Оба клуба представят Россию в Кубке вызова-2017/18.
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