Сборная России по регби-7 проиграла австралийцам на старте этапа МС в Париже

Позднее россияне в рамках группы D проведут матчи со сборными Фиджи и Самоа.

В составе сборной России на французский этап включены: Юрий Гостюжев, Алексей Капалин, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Тришин (все — «ВВА-Подмосковье»).