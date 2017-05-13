Сборная России по регби-7 проиграла австралийцам на старте этапа МС в Париже
В Париже (Франция) стартовал девятый этап Мировой серии по регби-7. Сборная России в своём первом матче уступила команде Австралии со счётом 12:19.
Позднее россияне в рамках группы D проведут матчи со сборными Фиджи и Самоа.
В составе сборной России на французский этап включены: Юрий Гостюжев, Алексей Капалин, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все — «Кубань»), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов, Сергей Тришин (все — «ВВА-Подмосковье»).
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