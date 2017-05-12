«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» разыграют трофей Еврокубка
Матч пройдет в Эдинбурге на стадионе «Мюррейфилд».
В субботу, 13 мая, чемпион России «Енисей-СТМ» и
«Енисей-СТМ» дважды на классе обыграл конкурента — итальянский клуб «Мольяно» с общим счетом 97:7, а вот «Красный Яр» в упорной борьбе уступил своему оппоненту «Тимишоаре» в Грузии, но после все же одолел румын на выезде, разница в счете составила 4 очка и этот результат позволил «бело-зеленым» выйти в финал.
Также достижения красноярских команд в
Матч пройдет в Эдинбурге на стадионе «Мюррейфилд» 13 мая, начальный удар в 18:00 по красноярскому времени. Запланирована прямая трансляция игры, а болельщики клубов в Красноярске соберутся вместе для ее просмотра. Подробности на сайте eniseistm.ru.
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