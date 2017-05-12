«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» разыграют трофей Еврокубка

В субботу, 13 мая, чемпион России «Енисей-СТМ» и вице-чемпион «Красный Яр» сыграют в финале европейского турнира «Континентальный Щит».

«Енисей-СТМ» дважды на классе обыграл конкурента — итальянский клуб «Мольяно» с общим счетом 97:7, а вот «Красный Яр» в упорной борьбе уступил своему оппоненту «Тимишоаре» в Грузии, но после все же одолел румын на выезде, разница в счете составила 4 очка и этот результат позволил «бело-зеленым» выйти в финал.

Также достижения красноярских команд в плей-офф «Континентального Щита» позволили им пройти на групповой этап второго по значимости евротурнира «Кубок Вызова»: для «Енисей-СТМ» это будет уже 3-й сезон, а вот «Красный Яр» впервые поборется с грандами европейского регби. Как бы ни закончился финальный поединок, оба клуба сыграют осенью в «Кубке Вызова».

Матч пройдет в Эдинбурге на стадионе «Мюррейфилд» 13 мая, начальный удар в 18:00 по красноярскому времени. Запланирована прямая трансляция игры, а болельщики клубов в Красноярске соберутся вместе для ее просмотра. Подробности на сайте eniseistm.ru.