Прошла жеребьевка регбийного Кубка мира
В Киото (Япония) состоялась жеребьевка Кубка мира 2019 года. 12 сборных напрямую пробились на турнир.
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Они распределены по четырем группам. Еще восемь мест разыграют сборные из Океании, Америки, Европы, Африки и Азии.
Сборная России, если удачно выступит в отборочном турнире или
Жеребьевка Кубка мира-2019
Группа А: Ирландия, Шотландия, Япония, Европа-1, победитель
Группа B: Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Африка-1, победитель утешительного турнира.
Группа С: Англия, Франция, Аргентина, Америка-1, Океания-2.
Группа D: Австралия, Уэльс, Грузия, Океания-1, Америка-2.
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