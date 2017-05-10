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10 мая 2017, 14:08 | Игровые: Регби | Спорт-Экспресс

Прошла жеребьевка регбийного Кубка мира

В Киото (Япония) состоялась жеребьевка Кубка мира 2019 года. 12 сборных напрямую пробились на турнир.

В Киото (Япония) состоялась жеребьевка Кубка мира 2019 года. 12 сборных напрямую пробились на турнир. Увеличить
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Они распределены по четырем группам. Еще восемь мест разыграют сборные из Океании, Америки, Европы, Африки и Азии.

Сборная России, если удачно выступит в отборочном турнире или плей-офф, может попасть в группу А или B.

Жеребьевка Кубка мира-2019

Группа А: Ирландия, Шотландия, Япония, Европа-1, победитель плей-офф.

Группа B: Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Африка-1, победитель утешительного турнира.

Группа С: Англия, Франция, Аргентина, Америка-1, Океания-2.

Группа D: Австралия, Уэльс, Грузия, Океания-1, Америка-2.
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