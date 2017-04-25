Клуб «ВВА-Подмосковье» стал победителем первого тура чемпионата России по регби-7
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Клуб «ВВА-Подмосковье» (Монино) стал победителем первого тура чемпионата России по регби-7, матчи которого прошли в Алуште.
Всего участие в розыгрыше принимали 10 команд, которые были разделены на две группы. Как отмечается в релизе Регбийной
В полуфинале регбисты клуба «ВВА-Подмосковье» со счетом 28:7 обыграли РЦСП по ИВС из Краснодара, а в финале со счетом 22:15 была повержена «Кубань». В матче за третье место «Красный Яр» обыграл РЦСП по ИВС — 26:14.
Второй и третий туры чемпионата России по регби-7 состоятся в октябре.
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