Клуб «ВВА-Подмосковье» стал победителем первого тура чемпионата России по регби-7

Всего участие в розыгрыше принимали 10 команд, которые были разделены на две группы. Как отмечается в релизе Регбийной премьер-лиги, красноярские клубы «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» привезли в Крым молодежные составы.

В полуфинале регбисты клуба «ВВА-Подмосковье» со счетом 28:7 обыграли РЦСП по ИВС из Краснодара, а в финале со счетом 22:15 была повержена «Кубань». В матче за третье место «Красный Яр» обыграл РЦСП по ИВС — 26:14.

Второй и третий туры чемпионата России по регби-7 состоятся в октябре.