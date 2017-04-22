Женская сборная РФ по регби-7 уступила новозеландкам в матче этапа Мировой серии

Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась победой новозеландок со счетом 22:7. Ранее в рамках группы россиянки обыграли сборную Японии (29:5) и команду Франции (26:5).

Сборная России заняла второе место в группе и в матче за выход в полуфинал этапа сыграет с командой Канады 23 апреля.