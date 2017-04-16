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Легендарный регбист ответил на насущные вопросы о развитии регби в Казахстане, рассказал о том, откуда берутся деньги на организацию соревнований и реально ли пробиться на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

— Мурат, в одном из своих предыдущих интервью вы отмечали, что в 2017 году все свое время посвятите продвижению регби в Казахстане. Можете рассказать об успехах?

— На сегодня есть хорошие успехи в плане внедрения регби в национальную гвардию. Когда играют силовые структуры, это очень хорошо. Это люди, которые подчиняются приказам, упорно тренируются и отлично играют для своего уровня. В прошлом году среди гвардейцев участвовали более 40 команд. Это не профессиональные команды, но со временем все это может перерасти во что-то большее. Ребята сами поддерживают идею внедрить регби среди военнослужащих по всему Казахстану, увеличив количество команд до 300.

Мы все знаем, что регби развивается во многих странах, но почему-то именно футбол считается спортом номер один. На самом деле регби обучают даже на военных базах по всему миру. Это стратегический и боевой вид спорта, коллективный бой. Если помните, то именно по этим критериям раньше вводили боевое самбо в базовый курс. Ведь это полезный прикладной спорт.

За границей очень много футбольных команд, но никто не уточняет, что регбийных еще больше. Более двух тысяч коллективов, и многие из них — это силовики, которые не учитываются как профессиональные клубы. В армии остальные виды спорта для этого не подходят. Они грамотно к этому подошли, ведь понимают, что поднять необходимые физические кондиции можно именно благодаря нашему виду спорта.

— Вы как-то сказали, что регби занимаются в 10−12 регионах страны. Эти цифры не изменились?

— Они только увеличились. Удалось привлечь Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую область. Южный Казахстан был уже на ходу, но там не все доведено до нужных кондиций. Теперь же, после того как мы уделили им серьезное внимание, дали возможность принять старт чемпионата Казахстана по регби. На первый тур приедет много команд, там будет прекрасная организация, на высшем уровне. Впервые большой регби пройдет в Шымкенте, что, конечно, хорошо. Если ранее лидерами были Алматы и Талдыкорган, то сейчас появилось очень много новых команд из других регионов. Хотим начать с базы, подтянуть наших юношей. Надо брать правильные ориентиры и развиваться. Мы уже достаточно опытны, чтобы перенимать опыт той же Англии. У них в стране этот вид спорта — стратегическое оружие. Любой англичанин умеет играть в регби. С 6 до 10 лет происходит период формирования молодого организма. Этот период очень прогрессивный, тело легко начинает адаптироваться к подобным нагрузкам. После 10 лет ребенок может сам решить, чем заниматься, но навыки и рост организма останутся при нем. В их стране регби несет также социальную миссию. Во время занятий контактными видами спорта появляется уважение к сопернику, способность пожать руку сильному оппоненту. Потому во всех элитных вузах практикуют занятия регби, ведь продолжать рыцарские традиций необходимо. Среди регбистов очень много президентов стран: Клинтон, Кеннеди, Буш. Вся элита знает, что это такое. Отмечу, что в отличие от того же футбола тут нет симуляций. Ничего не имею против, но, по-моему, это важная часть спорта.

— На данный момент каким вы видите состояние регби в Казахстане?

— Сейчас состояние подвешенное. Регби уделяется очень мало внимания. Но ситуация меняется и главное не останавливаться на достигнутом. Позавчера нашу федерацию признали в Олимпийском комитете, сейчас ждем аккредитацию. Это говорит о том, что мы перешли на новую стадию отношений.

— Почему такая большая разница в результатах женской и мужской сборных в последние годы?

— В женском регби меньше конкуренции. Хотя сейчас никто не стоит на месте. Япония, Гонконг и Китай вкладывают серьезные деньги. В большом Китае — 100 миллионов в год, в городе-стране Гонконге — 5 миллионов евро Япония же выделяет 50 миллионов. В нашей же стране — всего 120 тысяч долларов. Мы хотим результата, поэтому пока усиленно работаем над организацией мероприятий и соревнований. Опять же надо брать примеры и работать по возможности.

— Национальный чемпионат по регби практически нигде не освещается. Когда, на ваш взгляд, ситуация изменится в лучшую сторону?

— Ситуация постепенно меняется. Один из туров в Каскелене освещался телевидением, нам было очень приятно.

— Во многих университетах города Алматы есть свои команды по регби, периодически проходят соревнования. Не предлагали клубам массово привлечь студентов?

— Чтобы стать регбистом, нужно пройти через множество возрастных команд, получить звание мастера. Тренеры это понимают, поэтому редко обращаются за помощью к любителям. Огромного дефицита нет. Денег мало, поэтому проводятся мелкие турниры среди профессионалов. Ситуацию нужно исправлять, ведь талантливые ребята так и не вырастают в больших профессионалов.

— Многие тренеры жалуются на то, что условий сейчас нет…

— Есть три вида спорта, где играют на траве. Это футбол, хоккей на траве и регби. 99% полей занимает футбол. Я считаю, что выделять время нужно всем. Но этого нет, и все ищут средства сами. В СССР все было бесплатным, но тренерам платили зарплату. Это помогало отбирать лучших. А сейчас системы отбора нет. Заниматься могут позволить себе только дети из обеспеченных семей. Не хочу никого обидеть, но из них редко вырастают чемпионы. Чтобы стать чемпионом, нужно быть немного голодным.

— После того как мужская сборная провалилась в отборе на Олимпийские игры в Рио, государство прекратило финансирование. Вам удалось убедить людей не переставать выделять на этот вид спорта деньги?

— Удалось. Все понимают, что гендерной дискриминации не должно быть. Это странно, что во всех странах ущемляют права женщин, в то время как в нашей — мужчин. Но мы пришли к согласию. Все мы люди, просто необходимо понимать, что на все нужно равномерно выделять средства.

— Если денег нет, то на что существует наша лига? В конце концов, нужны средства на перелеты, проживание.

— Управление спортом пытается помогать. Хоть и частично, но это тоже помощь. Моя задача заключается в том, чтобы привлечь к регби максимальное количество заинтересованных лиц, показать, что мы стоим вложений. Я вижу, как регби отлично вписывается в нашу культуру. Казахи еще с древних времен занимались тем же кокпаром, чтобы затем всю оставшуюся жизнь иметь правильную осанку, оставаться в хорошей физической форме. Я проводил турниры в аулах, и знаете, людям интересно, более того, они быстро учатся.

— Понятно, что в Казахстане есть почва для того, чтобы серьезно продвинуться в регби. В ближайшие три года есть ли возможность сделать это, чтобы претендовать на попадание на Олимпийские игры в Токио?

— Шансы всегда есть. Мы не должны терять время. Конечно, обидно, что футбол и хоккей забирают огромное количество денег, вкладывая их в легионеров. У нас нет ни одного зарубежного игрока, все парни свои. Мы делаем акцент именно на это. Нам хотя бы 10% тех денег, которые инвестируются в другие виды спорта. Тогда я был бы совершенно точно уверен, что мы выступим на Олимпиаде.