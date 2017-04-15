Россияне проиграли три матча в группе на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре
Мужская сборная России по регби-7 потерпела поражения в трех матчах группы на этапе Мировой серии в Сингапуре.
В своем стартовом матче в группе А в субботу российская сборная уступила команде Канады со счетом 15:28, затем проиграла сборной Фиджи — 7:38 и команде Гонконга -19:26.
Россияне заняли последнее место в своем квартете и теперь в воскресенье встретятся с командой Уэльса в матче турнира за 9−16-е места.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter