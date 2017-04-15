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https://sport.mail.ru/news/rugby/29440451/
15 апреля 2017, 17:27 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россияне проиграли три матча в группе на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре

Мужская сборная России по регби-7 потерпела поражения в трех матчах группы на этапе Мировой серии в Сингапуре.

В своем стартовом матче в группе А в субботу российская сборная уступила команде Канады со счетом 15:28, затем проиграла сборной Фиджи — 7:38 и команде Гонконга -19:26.

Россияне заняли последнее место в своем квартете и теперь в воскресенье встретятся с командой Уэльса в матче турнира за 9−16-е места.
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