Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/29359858/
8 апреля 2017, 13:41 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россияне поборются за 9−16-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Гонконге

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Мужская сборная России по регби-7 заняла третье место в группе на седьмом этапе Мировой серии в Гонконге и сыграет в плей-офф за 9−16-е места.

Россияне, выступавшие в группе D, в пятницу уступили сборной США со счетом 7:14, в субботу проиграли команде Аргентины (12:17) и победили сборную Шотландии (14:5).

Первым соперником сборной России в плей-офф за 9−16-е места будет команда Южной Кореи. Встреча пройдет в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко