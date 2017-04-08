Россияне поборются за 9−16-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Гонконге
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Мужская сборная России по регби-7 заняла третье место в группе на седьмом этапе Мировой серии в Гонконге и сыграет в плей-офф за 9−16-е места.
Россияне, выступавшие в группе D, в пятницу уступили сборной США со счетом 7:14, в субботу проиграли команде Аргентины (12:17) и победили сборную Шотландии (14:5).
Первым соперником сборной России в
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