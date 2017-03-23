Футболу — зеленые карточки, регби — синие?
За введением в футболе зеленых карточек последовала инициатива от представителей одной из Ассоциаций регби ввести в распоряжение арбитра синие. Что скрывается за новым цветом в палитре судейского инвентаря, попытался разобраться обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов.
В конце 2016-го года в итальянской «Серии Б» (втором по силе дивизионе) состоялось историческое для футбола событие — впервые игрок получил зеленую карточку. Однако прямоугольник непривычного цвета использовался не в качестве наказания, а для поощрения футболиста. Такая награда досталась тому, кто смог соблюсти главное правило — честную игру.
Если основной идеей, которая пропагандируется в игре с круглым мячом, является пресловутый принцип «fair play», то регби старается ответить на вопросы безопасности игроков. И это притом, что футбол занимает второе место в мире по летальным исходам во время матчей, а регби лишь девятое (по статистике с 2001 по 2015 гг.). Как раз забота об игроках сподвигла Федерацию Регби Австралии ввести систему синих карточек во время игры.
Кому будут показывать?
Игрок увидит в руках арбитра синюю карточку в том случае, если судья заметит признаки сотрясения мозга.
Где будут показывать?
В первую очередь нововведение затронет детский и юношеский регби в Австралии. По статистике, игроки именно этих возрастов страдают от сотрясений мозга чаще всего. Ключ к разгадке кроется в недостаточных умениях регбистов и медицинском оснащении штата команды. Теперь игрок уже не сможет продолжить матч, как бы ему этого ни хотелось, и потом страдать от отсутствия скорой помощи. Проект не планируется к тестированию на профессиональном уровне. А напрасно! История знает немало примеров, когда игроки были вынуждены даже закончить карьеру после сотрясения мозга в регби.
Кому синяя карточка могла спасти карьеру?
Джонатан Томас: дважды обладатель «Большого Шлема» со сборной Уэльса был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 32 года. Причиной стали эпилептические припадки, вызванные частыми сотрясениями мозга.
Эшли Смит: игрок «Ньюпорт Гвент» завершил карьеру в 28 лет
Рори Уоттс-Джонс: в 2015-м году завершил свои выступления на профессиональном уровне. Игроку на тот момент было всего 26 лет.
Шонтэйн Хэйп: хоть и не закончил рано карьеру, но довел себя до того, что не мог вспомнить даже
Бэн Афеаки: игрок «Олл Блэкс» был вынужден перестать играть в регби
Бернард Джекмэн: бывший регбист из «Леинстера» является настоящим рекордсменом в этой печальной области. За три сезона хукер получил более 20 сотрясений мозга. По его словам, он не мог закончить раньше, иначе бы проявил слабость.
На самом деле игра в регби лишь на первый взгляд кажется травмоопасной. Это лишь несколько примеров недостаточной заботы о своем здоровье, которая является неотъемлемой частью философии самой игры. Введение синих карточек — большой шаг в обеспечении безопасности регбиста уже на детском уровне. Возможно, благодаря этому шагу, мир увидит еще больше мастеров игры с овальным мячом, которым не придется вешать бутсы на гвоздь в раннем возрасте.
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