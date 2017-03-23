В конце 2016-го года в итальянской «Серии Б» (втором по силе дивизионе) состоялось историческое для футбола событие — впервые игрок получил зеленую карточку. Однако прямоугольник непривычного цвета использовался не в качестве наказания, а для поощрения футболиста. Такая награда досталась тому, кто смог соблюсти главное правило — честную игру.

Если основной идеей, которая пропагандируется в игре с круглым мячом, является пресловутый принцип «fair play», то регби старается ответить на вопросы безопасности игроков. И это притом, что футбол занимает второе место в мире по летальным исходам во время матчей, а регби лишь девятое (по статистике с 2001 по 2015 гг.). Как раз забота об игроках сподвигла Федерацию Регби Австралии ввести систему синих карточек во время игры.

Кому будут показывать?

Игрок увидит в руках арбитра синюю карточку в том случае, если судья заметит признаки сотрясения мозга. Да-да, именно на решение проблемы этого распространенного недуга направлено нововведение. Регбист должен будет немедленно покинуть поле. Вернуться обратно в игру он не сможет, пока не будет соблюден целый ряд условий. Среди обязательных к выполнению названы следующие: отдых в течение 24 часов, медицинское наблюдение на протяжении 20 дней и официальное разрешение врачей на возврат к тренировкам.

Где будут показывать?

В первую очередь нововведение затронет детский и юношеский регби в Австралии. По статистике, игроки именно этих возрастов страдают от сотрясений мозга чаще всего. Ключ к разгадке кроется в недостаточных умениях регбистов и медицинском оснащении штата команды. Теперь игрок уже не сможет продолжить матч, как бы ему этого ни хотелось, и потом страдать от отсутствия скорой помощи. Проект не планируется к тестированию на профессиональном уровне. А напрасно! История знает немало примеров, когда игроки были вынуждены даже закончить карьеру после сотрясения мозга в регби.

Кому синяя карточка могла спасти карьеру?

Джонатан Томас: дважды обладатель «Большого Шлема» со сборной Уэльса был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 32 года. Причиной стали эпилептические припадки, вызванные частыми сотрясениями мозга.

Эшли Смит: игрок «Ньюпорт Гвент» завершил карьеру в 28 лет из-за сотрясений.

Рори Уоттс-Джонс: в 2015-м году завершил свои выступления на профессиональном уровне. Игроку на тот момент было всего 26 лет.

Шонтэйн Хэйп: хоть и не закончил рано карьеру, но довел себя до того, что не мог вспомнить даже PIN-код своего телефона. По словам Шонтэйна, он всегда быстро восстанавливался от сотрясений. Их количество, в отличие от «пина», Хэйп помнит — 20.

Бэн Афеаки: игрок «Олл Блэкс» был вынужден перестать играть в регби из-за постоянных приступов головокружения. Три сотрясения за три сезона выбили Афеаки из игры.

Бернард Джекмэн: бывший регбист из «Леинстера» является настоящим рекордсменом в этой печальной области. За три сезона хукер получил более 20 сотрясений мозга. По его словам, он не мог закончить раньше, иначе бы проявил слабость.

На самом деле игра в регби лишь на первый взгляд кажется травмоопасной. Это лишь несколько примеров недостаточной заботы о своем здоровье, которая является неотъемлемой частью философии самой игры. Введение синих карточек — большой шаг в обеспечении безопасности регбиста уже на детском уровне. Возможно, благодаря этому шагу, мир увидит еще больше мастеров игры с овальным мячом, которым не придется вешать бутсы на гвоздь в раннем возрасте.