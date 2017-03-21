Кубок шести наций: триумф воли Франции и испорченный праздник Англии

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В минувший уик-энд был сыгран последний тур Кубка шести наций по регби. Как и прогнозировали многие эксперты, золото досталось сборной Англии. Объективно, подопечные Эдди Джонса показали игру классом выше своих оппонентов. Там, где другие проходили препятствия на морально-волевых качествах, «алые розы» имели запас энергии для рывка вперед в нужный момент. Но этот турнир не закончился для англичан так же приятно, как и предыдущий. А значит, команде новозеландского специалиста еще есть над чем работать.

Шотландия 29−0 Италия

На протяжении всего Кубка из матча в матч каждой из этих команд задавался свой ключевой вопрос. Сколько еще будет травм у Шотландии? Сможет ли Италия набрать хоть какие-то очки? Чтобы разом ответить на оба, команды сошлись в Эдинбурге в рамках последнего тура. Итальянцы начали проигрывать уже на четвертой минуте, когда Стюард Хогг реализовал штрафной удар. На 27-й минуте Финн Рассел занес попытку и идеально пробил с точки. Удачно для Шотландии вышел на поле Мэтт Скотт, заменивший травмированного Хью Джонса. Плюс пять очков за попытку от 23-го номера «чертополохов», но и плюс еще одна травма в мрачную статистику команды.

Нельзя сказать, что сборная Италии была абсолютно беспомощна. Но игра не шла, а мяч после ударов Карло Канны отправлялся куда угодно, кроме ворот. Как итог, «адзурри» проигрывают свой последний матч всухую! Что довершает последними мазками грустную картину беспомощности итальянского регби на уровне Кубка шести наций. Пожалуй, лучший свой матч Италия провела против Англии. И то только первый тайм.

Обескровленные многочисленными потерями в составе шотландцы занесли еще две попытки во втором тайме, чем и поставили точку в своем выступлении в турнире на почетном четвертом месте. Проиграли «чертополохи» набравшим также по 14 очков Франции и Ирландии лишь по разнице заработанных/пропущенных.

Франция 20−18 Уэльс

Эта игра вполне может поспорить с главным матчем тура между Ирландией и Англией как минимум в плане зрелищности. Фантастическая по накалу игра стала достойным завершением выступления в Кубке для обеих команд.

Франция с первых минут на правах хозяев ринулась в бой и уже к 15-й минуте повела в счете 10−0. Но в тот самый момент, когда нужно было укреплять лидерство, команду подвел Вирими Вакатава. Французский вингер получил ненужную желтую карточку. Вирими оставил своих партнеров в сложной ситуации перед лицом неуступчивых «красных драконов». Последние не упустили шанса поквитаться. И, хоть занести попытку не удалось, Ли Халфпенни трижды метко выстрелил по воротам хозяев поля со штрафного. Так перед самым перерывом валлийцы сократили отставание от французов на одно очко. Во второй половине бьющий сборной Уэльса вновь подарил команде девять очков со штрафных. На них лишь однажды результативно ответил Камиль Лопес.

Нервы стали накаляться прямо пропорционально приближению финального свистка арбитра. Счет 13−18 оставлял шансы хозяевам на победу, но требовалось чудо, чтобы занести попытку сквозь неприступные валы обороны Уэльса. И вот удача! На первой минуте сверх основного времени получил желтую карточку игрок «красных драконов» Сэмсон Ли. Франции не хватило выделенных десяти минут на игру в большинстве, но мяч оставался у них. Уэльс никак не мог забрать «овал» себе или хотя бы спровоцировать атакующих на нарушение. Игра бы закончилась сразу же, как только игроки «красных драконов» выбили бы мяч в аут. Но хозяева поля пробивались настолько же аккуратно, насколько и упорно. На 19-й переигранной минуте регбийный Бог, видимо, сжалился над игроками сборной Франции. Массовыми усилиями и каким-то чудесным вдохновением Дамьен Чули занес заветную попытку! К мячу подошел идеально точный Камиль Лопес и пробил между стоек. Финальный свисток! Франция отняла победу у сборной Уэльса в умопомрачительном поединке.

Без сомнения, валлийцы были достойны победы не меньше французов. Но побеждает сильнейший. На данный момент Франция оказалась мастеровитее и упорнее. Поэтому «красным драконам» досталось лишь пятое место с десятью очками, а французам третье.

Ирландия 13−9 Англия

На эту игру англичане отправились уже в ранге обладателей Кубка шести наций. Нерешенными оставались лишь две задачи: Большой Шлем и продолжение рекордной серии матчей без поражений. На пути «алых роз» в последнем туре появились «парни в зеленом» и спутали все карты подопечных Эдди Джонса.

Матч не оказался богатым на результативные действия. Он был сведен командами к постоянной борьбе и дуэли двух бьющих: Джонатана Секстона из Ирландии и Оуэна Фарелла из Англии. Последний точно пробил со штрафного трижды, а Секстон дополнил «комбо» из двух ударов после нарушений реализацией. Попытку занес Йен Хендерсон.

Сборная Ирландии на голову переиграла оппонента по выигранным мячам в открытой игре, меньше ошибалась и дала почти в два раза больше передач. Что случилось с непобедимой «армадой» Эдди Джонса? На этот вопрос, похоже, не было ответа ни у тренера, ни у самих игроков. Великолепная рекордная беспроигрышная серия из 18 матчей закончилась. Англичане не смогли выиграть такую важную для них игру и обойти достижение сборной Новой Зеландии. Придется довольствоваться лишь повторением успеха.

«Парни в зеленом», между тем, стали настоящими экспертами в вопросах прерывания длительных победных серий знаменитых соперников. Сначала осенью в Чикаго были повержены «Олл Блэкс» 40−29, теперь Англия 13−9. Ирландия выиграла принципиальный для себя матч, доказав, что по праву располагается на втором месте. А «алые розы» ликуют, вздымая Кубок шести наций над головой второй год подряд, хоть и с подпорченным настроением.