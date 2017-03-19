Тренер сборной России по регби Первухин недоволен выступлением команды на ЧЕ

В воскресенье российская команда обыграла сборную Германии со счетом 52:25. Победа позволила сборной России набрать восемь очков и занять итоговую четвертую позицию на первенстве Европы.

«Мы не совсем уверенно играли весь матч, потому что была необходима победа с бонусом, чтобы оставить реальные шансы на Кубок мира следующего года. Сегодня команда Германии уже не та, которая была пару лет назад — это прогрессирующая команда с южноафриканскими легионерами из страны, где принята программа по развитию регби. Они вышли раскованными, поэтому первый тайм был очень серьезный, мы начали хорошо, но потом не реализовали сразу несколько удачных моментов. Игра стала своеобразным собранием сочинений этого сезона — в первой части были собственные ошибки, низкая реализация моментов, а во втором тайме получилось сделать удачные замены, изменить тактическую схему и устранить собственные потери, но ситуацию осложнили нарушения дисциплины», — сказал Первухин.

«Я недоволен выступлением команды, потому что задача не выполнена. Пока главное достижение матча в том, что мы оставили шансы на путевку на Кубок мира, мы это сделали. Будем разбираться, почему наши позиции сегодня не самые выгодные, но реальные для борьбы», — добавил специалист.

В чемпионате Европы принимали участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводили круговой турнир, по результатам которого определился победитель — команда Грузии, которая получила прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.