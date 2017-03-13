Сборная Англии одержала победу на этапе Мировой серии по регби-7 в Ванкувере
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Мужская сборная Англии одержала победу на этапе Мировой серии по регби-7, который проходил в Ванкувере (Канада).
В финале англичане со счетом 19:7 переиграли сборную ЮАР. В матче за бронзу сборная Фиджи нанесла поражение команде США — 28:24.
Российские регбисты на групповом этапе уступили командам Новой Зеландии (0:40) и Канады (5:26), а затем нанесли поражение сборной Шотландии (12:10). В
Следующий этап пройдет в Гонконге с 7 по 9 апреля.
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