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https://sport.mail.ru/news/rugby/29053841/
13 марта 2017, 10:03 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная Англии одержала победу на этапе Мировой серии по регби-7 в Ванкувере

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Мужская сборная Англии одержала победу на этапе Мировой серии по регби-7, который проходил в Ванкувере (Канада).

В финале англичане со счетом 19:7 переиграли сборную ЮАР. В матче за бронзу сборная Фиджи нанесла поражение команде США — 28:24.

Российские регбисты на групповом этапе уступили командам Новой Зеландии (0:40) и Канады (5:26), а затем нанесли поражение сборной Шотландии (12:10). В плей-офф за 9−16-е места россияне проиграли командам Чили и Японии и в итоге поделили 15−16-е места со сборной Франции.

Следующий этап пройдет в Гонконге с 7 по 9 апреля.
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